Нова война в борбата. Протест срещу Станка Златева

Пред Министерството на младежта и спорта (ММС) се провежда протест срещу президентът на федерацията по борба - Станка Златева. Събралото се множество поиска тя да напусне поста. Протестът бе овявен в социалните мрежи.

На него присъстват олимпийският шампион Семен Новиков и европейският шампион Кирил Милов, които се състезават за ЦСКА. От отбора не са допускани на състезания по време на управлението на Златева. Двамата големи шампиони вече не са част от националния отбор на България заедно с всички борци, които отказаха да водят централизирана подготовка.

Много от присъстващите на протеста са деца. На транспарантите, носени от протестиращите, пише: "ОСТАВКА!", "Станка ВЪН", "Не на расизма", "Уважение към клубовете" и още.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com