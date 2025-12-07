Напрежение в Ливърпул! Салах изригна срещу Слот

Голямата звезда на Ливърпул Мохамед Салах разклати още по-силно стола на мениджъра Арне Слот след равенството 3:3 с Лийдс снощи. Египтянинът разкри, че се чувства предаден от клуба и призна за проблем със Слот.

„Аз се чувствам хвърлен под автобуса. Връзката ми с треньора приключи“, изригна Салах, който в трети мач подред не е сред титулярите на Арне Слот, а снощи дори остана неизползвана резерва.

„Ще видим какво ще се случи. В моята глава се наслаждавам на играта, няма значение дали играя, или не, аз се наслаждавам. Ще видим какво ще стане. Това е на „Анфийлд“, казвам „довиждане“ на феновете, отивам на Купата на Африка, защото не знам какво ще се случи, докато съм там."

„Имах добра връзка с мениджъра и изведнъж нямаме никаква връзка. Не знам защо е така, изглежда някой не ме иска в клуба. Неприемливо е за мен. Не знам защо това се случва на мен, не го разбирам. Не знам защо съм в тази ситуация. Не трябва всеки ден да се боря за позицията си, защото съм си я заслужил“, добави Салах.

