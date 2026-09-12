Напрежение в Ливърпул! Салах изригна срещу Слот
Египтянинът разкри, че се чувства предаден от клуба
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Египтянинът разкри, че се чувства предаден от клуба
Калин Каменов се потопи в магията на световния футбол
И се превърна в неочакван герой
Такова е решението на Арне Слот
Шампионите започнаха защитата на титлата си
Ливърпул отркрива сезона във Висшата лига
Вдовицата на Жота гледа морето от цветя пред стадиона
Специални изчисления на университета в Ливърпул
Дербито Ливърпул - Евертън е от 22 часа
В домакинството си на Ипсуич
В Бирмингам се чака емоционален ден
Това е мечта, която просто се сбъдва
Договорът на футболиста изтича
Ливърпул не бе печелил този сблъсък в пет поредни случая
Байерн категорично победи Барселона
Приятелката на Матео Дармиан от "Манчестър Юн" - Франческа Кормани със сигурност ще помни дълго гостуването на "дяволите" срещу "Ливърпул" спечелено с...
Легендата на "Ливърпул" Стивън Джерард е на път да се завърне в клуба на сърцето си след разговор с мениджъра на тима Юрген Клоп, пише The Independent...
Новият отбор на Димитър Бербатов ПАОК не успя да победи като домакин тима на "Краснодар" в мач от третия кръг на Група C на Лига Европа. Двата отбора...
Ливърпул. Ръководството на Ливърпул планира увеличаване на капацитета на "Анфийлд" на 58 000 души. Молбата с плановете за развиването на стадиона вече...