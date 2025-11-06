Спорт

Сбъдната мечта! Наш кмет стъпи на "Анфийлд"

Калин Каменов се потопи в магията на световния футбол

Снимка: БГНЕС
06 ное 25 | 13:20
261
Кметът на Враца Калин Каменов посети един от най-емблематичните стадиони – "Анфийлд" в Ливърпул. Това разкри той в социалните мрежи.

В личния си профил във Фейсбук кметът публикува снимка от трибуните на легендарния стадион по време на сблъсъка между Ливърпул и Реал Мадрид, придружена с емоционалното послание: „Храмът на футболната игра… YNWA!!!“ – препратка към култовия химн на "червените" – "You'll Never Walk Alone".

