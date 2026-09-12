ГЕРБ готви изненада за президентския вот. Един кмет излиза на преден план
Калин Каменов е сред обсъжданите имена, а в партията предстои решаващ избор за кандидатурата
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Калин Каменов е сред обсъжданите имена, а в партията предстои решаващ избор за кандидатурата
Всеки има право да протестира, но не е нормално да се заплашва семейството ми, каза Калин Каменов
Протестът на „Възраждане“ стигна до децата му и предизвика остър политически скандал
Калин Каменов се потопи в магията на световния футбол
Осигурен е безплатен транспорт за посетителите на Събора
Кандидатът на партия ГЕРБ взима трети мандат в града
Далеч зад него остават опонентите му
Кметът Калин Каменов превърна най-голямото населено място в Северозапада в индустриално и културно бижу
Приемете моите искрени поздравления по случай 31 години от основаването на вестник “Стандарт”
Градът ще е такъв, какъвто го направим ние
Инцидентът е станал на главен път Е-79, близо до Мездра
При оставка на кабината, държавата ще блокира, смята Калин Каменов
Пътят Ботевград-Мездра привлича инвеститори, каза премиерът
Кметът Калин Каменов откри събитието и връчи една от наградите
Залагаме на екологичния транспорт, казва кметът
Калин Каменов, кметове на кметства и общински съветници положиха клетва
В област Враца няма социологически проучвания и резултатите са предварителни и неофициални
Начело е кметът Калин Каменов
Събитието започва в 10 ч. пред сградата на Общината
Кметът Калин Каменов постави на работното място на служителките от администрацията цвете и пожелание за празника