Кметът на Враца проговори за заплахите към семейството му. Отиде при протестиращите

Всеки има право да протестира, но не е нормално да се заплашва семейството ми, обяви кметът на Враца Калин Каменов. Днес той отиде при протестиращите граждани да попита защо при предишния протест на 4 декември вечерта, когато самият той не е бил в града, семейството му е заплашвано със саморазправа.

"Не се срамувам, страхувам и притеснявам да бъда сред хората, когато и да било. Но това, което се е случило онази вечер от хора, които са знаели, че не съм в къщи, да провокират насилие, агресия над семейството ми, смятам, че е нечовешко, недопустимо и не трябва да се случва. Нормалността трябва да възтържествува и трябва да разберем, че това призоваване към насилие, саморазправа и агресия не води нищо добро. Ние сме православни християни, повечето от нас. В България живеят и мюсюлмани, и католици, и всякакви религии, и винаги сме били толерантни хора", каза още Калин Каменов, цитира от БТА.

Каменов влезе в пререкания и с народния представител от ПП "Възраждане" Ивайло Папов, заявявайки, че на никого не пожелава децата му да изпитат това, което са изпитали неговите и най-вече петгодишният му син, който след това се е страхувал да излезе от вкъщи.

"Не мога да се извинявам за нещо, което аз не съм направил", каза Папов, заявявайки, че на 4 декември вечерта протестът е приключил, а случилото се след това е по чужда инициатива, не на организаторите.

Кметът на Враца съобщи, че от телефон на присъстващ на протеста са извадени записи, в които се чуват над 14 обиди и заплахи към семейството му, затова в понеделник той ще подаде жалба в съда срещу хората, които са отправяли тези заплахи и тези които са призовавали към саморазправа и насилие.

"Има хора, които са призовавали да бъде щурмуван домът ми. Не мога да разбера защо. Заради това, че някой бил уволнен от работа, заради това, че не се е справил с функциите си", заяви Каменов, допълвайки, че е имало желаещи да обърнат и колата му.

"Всъщност това не е било моята кола, а колата на моите съседи. Така че най-вероятно и те са щели да пострадат", посочи кметът, допълвайки, че друг протестиращ се е намесил и е успял да предотврати това да се случи.

"В крайна сметка виждате, че аз съм тук сред протестиращите. Говоря с тях, питам ги и винаги съм бил сред тях. Бях след протестиращите три месеца, когато протестираха срещу увеличаването на цената на градския транспорт. Спомнете си, всички бяхте тогава там. Благодарение на това транспортът беше спасен и днес Враца си има модерен съвременен градски транспорт. Бях на всички протести да се подкрепя и защити запазването на врачанската болница", заяви Каменов, допълвайки, че винаги ще бъде сред протестиращите, независимо че голяма част от тях не са му симпатизанти.

Протестът на 4 декември беше организиран във Фейсбук, с обява в групата "Протести Враца". Заявление за него обаче бе подадено от ПП "Възраждане". Недоволните се събраха на площад "Суми", преминаха по централната пешеходна улица във Враца и се спряха пред сградата на общината. През цялото време имаше скандирания "Оставка", "Българи юнаци", "Мафия". Около час след началото организаторите обявиха край на демонстрацията, но група граждани се отправиха към кооперацията на кмета, където освиркаха и охраняващите ги полицаи.

