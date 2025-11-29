Петко Петков пред СТАНДАРТ: Мина времето, в което властта се плашеше от протести
Радев ще използва ПП-ДБ като „полезни идиоти“, за да прокарва мрежите си на влияние
Наемникът на Цветан Василев нахлува в държавни сгради, представяйки се за "граждански строителен над...
Приканвам всички да се въздържат от внушения и спекулации, заяви МВР-шефът
Работници и служители в държавните горски и ловни стопанства излязоха на протест за заплати
Полицията помогна на репортера Карина Караньотова и на оператора Миглена Гайдарова
"Възраждане" влезе в сблъсъци
Протестиращите искат 15% по-високи заплати
Ето точките в столицата, на които се събират стачкуващите
Протестиращите се обявяват срещу сближаването на консервативната десница с крайнодесните
Работодатели и синдикати заедно пълнят улицата заради кошмарните условия и бюджет