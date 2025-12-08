Възраждане: ПП подменя гражданската енергия

Възраждане активно участва в антиправителствените протести. Още при формирането на кабинета

„Желязков“ открито се противопоставихме на т.нар. четворна коалиция и внесохме четири

вота на недоверие срещу нейното управление. Това заяви партията на Костадин Костадинов в Стара Загора в своя позиция.

Ето какво още се казва в нея:



В началото на декември, след представянето на Бюджет 2026, нашето недоволство беше

споделено от други партии, обществени групи и хиляди граждани с различни политически

възгледи или без партийна принадлежност. Протестите прераснаха в автентично

гражданско движение, което надхвърли рамките на всяка отделна организация. Именно

затова ние от Възраждане – в София и в Стара Загора – продължихме да участваме като

част от съгражданите си, сваляйки партийните символи и търсейки обединение около една

обща цел: Оставка на правителството.



За съжаление в Стара Загора протестът е поставен в риск заради необмислените и

популистки действия на коалицията ПП–ДБ, която с обявяването на дублиращо събитие и

представянето му като партиен протест създава излишно разделение и отблъсква много

граждани, желаещи да участват. С нас се свързаха редица наши симпатизанти,

разочаровани от това политизиране на автентичното недоволство.



Призоваваме ясно: Не се поддавайте на провокации.

ПП–ДБ са сред най-слабо представените коалиции в Стара Загора и не могат да

организират масов протест без външна подкрепа. Не позволявайте на малка група

партийни активисти да подменя гражданската енергия, която изведе хората на улицата.

Опитът протестът да бъде представен като партиен даде удобен аргумент на

управляващите от ГЕРБ да заемат позиция на противопоставяне и дори да го оправдават с „празнични ангажименти“.

Нашата позиция е категорична: не позволявайте да ни разделят. Протестът е на хората.

Призоваваме старозагорци да излязат на площада като граждани – така, както ще го

направим и ние от Възраждане, както го правим от самото начало: без партийни лозунги, с

българското знаме и с едно ясно искане – оставка на правителството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com