Пълна лудница на "Анфийлд"! Ливърпул с драматична победа

В изключително драматичен първи мач във Висшата лига за новия сезон, шампионът Ливърпул победи Борнемут с 4:2 и започна с успех защитата на титлата си.

Това беше вълшебният момент за Федерико Киеза, който вкара победния гол за 3:2 към края на мача, след като се появи от пейката.

Преди това тимът на Арне Слот поведе с 2:0, но допусна изравняване и можеше да загуби точки още в първия кръг.

Очаквано, Ливърпул владееше положението на терена, но гостите успяха да затруднят шампиона с подредената си игра.

В началните минути Мохамед Салах отправи един много опасен удар и предизвика акробатично спасяване от Джордже Петрович.

После обаче положенията на "Анфийлд" секнаха до 37-ата минута.

Тогава Юго Екитике тръгна на пробив, с известна доза късмет при отбитата топка преодоля Сенеси и хладнокръвно завърши покрай вратаря за 1:0.

В 49-ата минута падна и втори гол.

Тогава Екитике взаимодейства с Коди Гакпо, който тръгна успоредно на наказателното поле и стреля в ъгъла за 2:0.

Всичко се развиваше по вкуса на домакините, но те бяха на път да изпуснат мача.

Две светкавични контраатаки на Борнемут доведоха до два гола на Антоан Семеньо, като при втория той пробяга сам почти целия терен, преди да реализира.

Финалният натиск на Ливърпул изглеждаше хаотичен, но донесе успех в 88-ата минута.

Двама играчи на Борнемут си попречиха и изчистиха зле топката, а влезлият малко по-рано Федерико Киеза я посрещна от въздуха и технично я прати във вратата.

За италианеца това беше първи гол в Премиър лийг.

В 95-ата минута Салах не пропусна да се отчете с попадение, след като догони една топка и с добре насочен удар с десния крак оформи крайния резултат.

