Българин трогна "Анфийлд" по време на Ливърпул - Реал Мадрид

Българинът Марио Джунински се превърна в неочакван герой по време на двубоя между Ливърпул и Реал Мадрид на "Анфийлд".

Камерите го уловиха в 81-ата минута, когато с емоция посочи и целуна емблемата на Ливърпул - момент, който бързо обиколи социалните мрежи и развълнува феновете.

Сцената се случи точно, когато Трент Александър-Арнолд се появи в игра под бурните освирквания на публиката. Българинът обаче привлече вниманието с искреното си изражение и неподправена любов към клуба.

Марио Джунински живее в близост до митичния стадион и е част от живота на "Анфийлд" не само като запалянко, но и като екскурзовод. Той води обиколки за посетители от цял свят, показвайки историята и магията на един от най-емблематичните стадиони в света.

Ливърпул победи Реал Мадрид с 1:0 с гол на Алексис Мак Алистър, а кадърът с българския фен остана едно от най-запомнящите се изображения на вечерта.

