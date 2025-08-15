Семейството на Жота на "Анфийлд" довечера

Ливърпул започва защитата на титлата си във Висшата лига с домакинство на Борнемут в петък.

Преди началото на двубоя ще бъде отдадена почит на Диого Жота и брат му Андре Силва. Двамата загинаха в автомобилна катастрофа на 3-и юли.

Мениджърът на мърсисайдци - Арне Слот, потвърди, че семейството на двамата ще бъде на трибуните за мача на "Анфийлд".

"Знаем, че това ще бъде много емоционално събитие, тъй като е първият мач от лигата, който играем, откакто загубихме Диого и Андре. Както казах и преди, почитта, която им беше отдадена в целия футболен свят, и особено в общността на Ливърпул, беше наистина специална, и знам, че тази вечер ще се съберем, за да ги почетем още веднъж", заяви Слот в бележките си към програмата за двубоя.

"Вярвам, че съпругата на Диого, децата му и семейството му ще присъстват и е важно като клуб да покажем, че те винаги ще имат нашата любов и подкрепа, докато се справят с тази трагична ситуация. Ние сме винаги до тях", добави нидерландецът.

