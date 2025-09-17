Бомба на "Анфийлд"! Исак излиза срещу Атлетико Мадрид

Ливърпул приема Атлетико Мадрид на "Анфийлд" в любопитен двубой от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата започва в 22:00 часа.

Голямата новина в състава на Ливърпул е дебютът на Александър Исак, който започва от първата минута. Хулиан Алварес и Джони Кардозо пък пропускат двубоя за Атлетико.

Състави:

Ливърпул: 1. Алисон Бекер - 30. Жереми Фримпонг, 5. Ибрахима Конате, 4. Върджил ван Дайк (К), 26. Анди Робъртсън - 8. Доминик Собослай, 38. Раян Гравенберх - 11. Мохамед Салах, 7. Флориан Вирц, 18. Коди Гакпо - 9. Александър Исак

Резерви: 25. Гиорги Мамардашвили, 28. Фреди Уудман, 2. Джо Гомес, 3. Уатару Ендо, 6. Милош Керкез, 10. Алексис Мак Алистър, 12. Конър Брадли, 15. Джовани Леони, 22. Юго Екитике, 71. Рио Нгумоа, 76. Джейсън Данс

Треньор: Арне Слот

Атлетико Мадрид: 13. Ян Облак (К), 14. Маркос Йоренте, 24. Робин Льо Норман,15. Клеман Ленгле, 21. Хави Галан - 20. Джулиано Симеоне, 8. Пабло Бариос, 4. Конър Галахър, 23. Нико Гонсалес - 7. Антоан Гризман, 22. Джакомо Распадори

Резерви: 1. Хуан Мусо, 31. Салвадор Ескивел, 3. Матео Руджери, 6. Коке, 9. Александър Сьорлот, 12. Карлос Мартин, 16. Науел Молина, 17. Давид Ханцко, 18. Марк Пубил, 28. Тайфук Занзи, 29. Раян Белид

Треньор: Диего Симеоне

