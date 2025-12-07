Атлетик спря серията на Атлетико и му усложни битката за титлата

Отборът на Атлетик Билбао постигна ценна победа над Атлетико Мадрид с 1:0 в късния съботен мач от испанската Ла Лига. Това е първи голям успех за баския тим в първенството, който досега бе загубил от Реал Мадрид с 0:3 и от Барселона с 0:4.

Победното попадение бе дело на лявото крило Алекс Беренгер пет минути преди края на редовното време. Успехът позволи на Атлетик да се изкачи на седмо място в класирането и да се доближи до европейските позиции, след като отборът стартира сезона трудно.

Тимът на Диего Симеоне загуби нови точки в борбата за титлата и вече изостава с девет точки от лидера Барселона, което на този етап изглежда значително препятствие. Така Атлетико сложи край и на серия от седем поредни победи във всички турнири.

Атлетик Билбао ще бъде домакин на Пари Сен Жермен през седмицата в мач от Шампионската лига, а Атлетико Мадрид гостува на ПСВ Айндховен в същия турнир.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 15-ия кръг в Ла Лига:

Виляреал - Хетафе - 2:0

Алавес - Реал Сосиедад - 1:0

Бетис - Барселона - 3:5

Атлетик Билбао - Атлетико Мадрид - 1:0

Днес:

Елче - Жирона

Валенсия - Севиля

Еспаньол - Райо Валекано

Реал Мадрид - Селта

Утре:

Осасуна - Леванте

От петък:

Овиедо - Майорка - 0:0

Начело във временното класиране е Барселона с 40 точки, пред Реал Мадрид с 36, Виляреал с 35 и Атлетико Мадрид с 31 точки. Следват Бетис и Еспаньол с по 24, Атлетик Билбао с 23 и други.

