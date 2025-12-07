Верона записа важен успех и остави Аталанта в дъното на таблицата

Верона постигна победа над Аталанта с 3:1 в мач от 14-ия кръг на италианската Серия А.

Домакините направиха решителна стъпка към успеха още в средата на първото полувреме, когато в рамките на осем минути точни за 2:0 бяха Рафик Белгали и Джоване. Верона продължи да контролира темпото и в 71-вата минута Антоан Бернед отбеляза трети гол след асистенция на Джоване, с което реши изхода на мача.

Аталанта успя единствено да намали резултата до края чрез Джанлука Скамака, който се разписа от дузпа. Тимът от Бергамо остава на 12-о място в класирането с 16 точки и няма сериозен напредък след трудния старт на сезона. Верона е на предпоследната 19-а позиция, но след тази победа оставя тима на Фиорентина на 3 точки зад себе си и възвръща надеждите за оцеляване.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 14-ия кръг на Серия "А":

Сасуоло - Фиорентина - 3:1

Интер - Комо - 4:0

Верона - Аталанта - 3:1

Днес:

Кремонезе - Лече

Каляри - Рома

Лацио - Болоня

Наполи - Ювентус

Утре:

Пиза - Парма

Удинезе - Дженоа

Торино - Милан

Във временното класиране води Интер с 30 точки пред Милан с 28 точки, следван от Наполи също 28, Рома е с 27, Болоня с 24, Ювентус с 23 и други.

