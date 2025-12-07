Манчестър Сити откри нова звезда! Раян Шерки подлуди феновете на „Етихад“

Манчестър Сити изигра ослепителен мач и разгроми Съндърланд с 3:0, като разликата с лидера Арсенал вече е само две точки. Голямата сензация в срещата бе 22-годишният плеймейкър Раян Шерки, който вдигна стадион „Етихад“ на крака със зрелищна игра, асистенция и неоспорима увереност. След финалния сигнал Гуардиола лично го прегърна пред трибуните, а феновете го изпратиха с бурни аплодисменти.

Мениджърът на Сити определи младия французин като играч с изключително влияние върху темпото на мача. „Раян е изключителен футболист. Всеки път, когато има топката, добавя още едно подаване и нещо специално в последната третина“, заяви Гуардиола пред агенция Ройтерс. Испанецът добави, че смелостта на халфа да търси нестандартни решения го превръща в оръжие, което Сити не е имал отдавна.

Гуардиола дори стигна до неочаквана сравнение с Лионел Меси. „Никога не съм виждал Меси да центрира по този начин, а той е най-добрият играч. Ако центрирането е добро, значи е добро. Научих се от Меси, че никога не правя грешка с простичките неща. Искам моите футболисти да правят простите неща добре“, подчерта мениджърът на Сити, отказвайки да скрие възхищението си. Той добави и предупреждение: „Ако имаш специален талант, който майка ти и баща ти са ти дали, можеш да правиш каквото си искаш. Но ако не се получи, тогава имаме проблем.“

Шерки прие овациите като награда не само за себе си. „Да, чух реакцията на феновете. Това е за тях. Искам да доставям удоволствие и на другите“, сподели той пред Sky Sports. Плеймейкърът увери, че успехите не променят философията на отбора. „Искаме да печелим всеки следващ мач. Искаме да работим за нови победи“, завърши французинът.

Сити изглежда отново влиза в познатата си скорост с млад човек в центъра на вниманието. Феновете вече питат дали Раян Шерки няма да се превърне в новия герой на Пеп Гуардиола в битката за титлата.

