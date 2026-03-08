Нов златен медал за България

Давид Иванов спечели златния медал на финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Баку.

Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини (Италия) изигра отлично съчетанието си и получи най-високата оценка - 14.066 точки.

За Иванов това е първо златно отличие в кариерата му от Световна купа при мъжете.

На второ място се класира Килиан ван дер Аа от Белгия с 13.900 точки, а трети е Джеси Муур от Австралия с 13.866.

Съдия за България на турнира е Илия Янев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com