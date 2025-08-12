Президентът на Грузия заминава за първа визита в Турция

Ръководителят на комуникациите, проф. Бурханетин Дюран, обяви, че президентът на Грузия Михаил Кавелашвили ще направи официално посещение в Турция на 12-13 август 2025 г.

Ето какво още написа той в социалните мрежи:

„Президентът на Грузия Михаил Кавелашвили ще посети Анкара от 12 до 13 август 2025 г. в отговор на поканата на президента Реджеп Тайип Ердоган.

„Като част от първото официално посещение на президента в нашата страна ще бъдат предприети стъпки за по-нататъшно засилване на сътрудничеството с нашия стратегически партньор Грузия във всички области, като същевременно ще се участва в дискусии относно текущите регионални и глобални развития.“

