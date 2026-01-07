Шок в Обединеното кралство: Британците искат да отменят Brexit!

Според последно проучване 58% от британците биха подкрепили връщането на Великобритания в ЕС, ако се проведе втори референдум.

Най-голяма е подкрепата сред младите – 86% от хората на възраст 18–24 години искат страната да се присъедини отново към Европейския съюз. По-възрастните граждани са по-разделени: само 51% от хората на 55–64 години и 42% от тези над 65 години подкрепят повторното членство.

Политическите нагласи също оказват влияние: консерваторите и избирателите с реформистки възгледи предпочитат статуквото – съответно 66% и 82%, докато 71% от лейбъристите и 78% от либералните демократи искат връщане в ЕС.

Регионално, най-силна подкрепа има в Шотландия (73%), следвана от Лондон (65%) и Уелс (65%), докато Мидлендс (53%) и Северна Англия (54%) също са за повторно присъединяване, макар и с по-нисък процент.

Лидерът на Лейбъристката партия, Киър Стармър, вече работи за възстановяване на отношенията с Европа след години на противоречия около Brexit и миналата година подписа търговско споразумение с Брюксел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com