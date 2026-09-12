Исторически миг: Падна границата на Гибралтар! ВИДЕО
За хиляди хора това означава край на ежедневните проверки, задръстванията и дългото чакане
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За хиляди хора това означава край на ежедневните проверки, задръстванията и дългото чакане
Кървава драма с Ан Уидекъм превръща Фараж в мъченик по пътя към властта
Две трети от анкетираните в 15 държави от ЕС приемат повторно британско членство, но България остава сред най-резервираните страни
Разследване на „Файненшъл таймс“ твърди, че европейски средства са платили зали, банери и излъчване на турнето „Кажи НЕ на ЕС“ преди референдума за Бр...
Нагласите след Брекзит се променят бавно, а контролът върху имиграцията остава най-силната спирачка
53% подкрепят пълно завръщане, Брекзит започва да тежи
Най-силна подкрепа идва от Шотландия
Бившият премиер Дейвид Камерън е знаел за гледището на кралицата
Анкетирани са над 500 000 души в 71 страни
Призова британското правителството да предоговори част от сделката за Брекзит
Има проблем със сделката за уреждане на търговските въпроси след Брекзит
И досега остава нерешен проблемът със Северна Ирландия след Брекзит
Външният министър Лиз Тръс се съревновава с бившия финансов министър Риши Сунак
Британците остават без пуйки за Коледа
Харвард излезе на мода, там учат 25 българи
Pибapи и пpoизвoдитeли oбявиxa фaлит, тъй ĸaтo пpoдyĸциятa им пpeĸapвa ceдмици нa гpaницaтa
Борис Джонсън клекна, моли Източна Европа за работници
Драстично е намалял техният брой на Острова след Брекзит
Границите са едно от най-ужасните изобретения на човечеството, заяви барабанистът на "Queen"
Както и до 2 500 работни места