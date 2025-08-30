Разкриха голяма тайна за Елизабет Втора и Брекзит

Покойната вече Елизабет Втора е била привърженик на оставането на Великобритания в Европейския съюз,

твърди книга, написана от кралския биограф Валънтайн Лоу.

В новата книга пише, че Елизабет е била привърженик на оставането в ЕС и би гласувала против Брекзит, ако й беше позволено. Покойната кралица, която е била длъжна да бъде политически неутрална, е казала:

„По-добре е да се придържаш към дявола, когото познаваш“.

Новата книга от Валънтайн Лоу има за цел да разкрие „тайната и слабо разбрана връзка между монархията и правителството“ чрез близо 100 интервюта с висши политици, държавни служители и кралски помощници, по думите на автора. Изложеното в книгата

противоречи на предишни съобщения за възгледа на Елизабет II за Брекзит.

По време на кампанията за референдума вестник „Сън“ публикува статията „Кралицата подкрепя Брекзит“, защото смята, че ЕС се движи в грешна посока. Лоу обаче твърди, че макар и покойната кралицата да е чела статии за брюкселската бюрокрация и е отбелязвала, че е „абсурдна“, тя е вярвала в сътрудничеството с ЕС.

Авторът пише дори, че

бившият премиер Дейвид Камерън е знаел за гледището на кралицата

и се е колебаел дали да не го използва в кампанията и в крайна сметка е решил да не го стори, въпреки че лагерът на „брекзитиърите“ е нямал подобни скрупули.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com