Свят

Разкриха голяма тайна за Елизабет Втора и Брекзит

Бившият премиер Дейвид Камерън е знаел за гледището на кралицата

30 авг 25 | 7:24
590
Иван Ангелов

Покойната вече Елизабет Втора е била привърженик на оставането на Великобритания в Европейския съюз,

твърди книга, написана от кралския биограф Валънтайн Лоу.

В новата книга пише, че Елизабет е била привърженик на оставането в ЕС и би гласувала против Брекзит, ако й беше позволено. Покойната кралица, която е била длъжна да бъде политически неутрална, е казала:

„По-добре е да се придържаш към дявола, когото познаваш“.

Новата книга от Валънтайн Лоу има за цел да разкрие „тайната и слабо разбрана връзка между монархията и правителството“ чрез близо 100 интервюта с висши политици, държавни служители и кралски помощници, по думите на автора. Изложеното в книгата

противоречи на предишни съобщения за възгледа на Елизабет II за Брекзит.

 

Уилям отряза Хари! Съдбовни срещи в Лондон
29 август | 13:37
2730

По време на кампанията за референдума вестник „Сън“ публикува статията „Кралицата подкрепя Брекзит“, защото смята, че ЕС се движи в грешна посока. Лоу обаче твърди, че макар и покойната кралицата да е чела статии за брюкселската бюрокрация и е отбелязвала, че е „абсурдна“, тя е вярвала в сътрудничеството с ЕС.

Авторът пише дори, че

бившият премиер Дейвид Камерън е знаел за гледището на кралицата

и се е колебаел дали да не го използва в кампанията и в крайна сметка е решил да не го стори, въпреки че лагерът на „брекзитиърите“ е нямал подобни скрупули.

 

Принц Хари с извънредно решение
28 август | 21:10
2235

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Великобритания
Още от Свят
Коментирай