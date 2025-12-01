Руска банка с изненадващ ход за бъдещето си

Изненадващо решение на втората по големина руска банка ВТБ.

Тя планира да създаде голям земеделски холдинг от национализирани активи, които е закупила в южните региони през декември 2024 г., заяви пред Ройтерс главният изпълнителен директор на ВТБ Андрей Костин.

Той каза, че новият холдинг ще се фокусира върху вътрешната преработка на зърно и други селскостопански продукти и предположи, че компанията може да бъде продадена на по-късен етап.

„В края на краищата, ние трябва да разработваме продукти с висока добавена стойност, не само преработвайки петрол, но евентуално и зърно“, каза Костин.

Активите бяха национализирани през 2023 г., след като беше издадена заповед за арест на бившия им собственик Андрей Коровайко и неговия бизнес партньор Аркадий Чебанов, които бяха обвинени в корупция.

И двамата сега живеят в чужбина.

Активите са консолидирани в компания, наречена Агрокомплекс Лабински. Лабински притежава 240 000 хектара земя, произвеждаща зърно, мляко, захар и други селскостопански продукти.

Компанията твърди, че изнася до 400 000 метрични тона зърно и маслодайни семена годишно.

