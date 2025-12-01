Ердоган: Атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, като отправи предупреждение към „всички свързани страни“, след като беше съобщено, че безпилотен кораб е ударил танкер край северното крайбрежие на Турция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Войната между Русия и Украйна очевидно е започнала да заплашва безопасността на навигацията в Черно море. Нападенията срещу кораби в нашата изключителна икономическа зона в петък сигнализират за тревожна ескалация", каза Ердоган пред репортери.

"Не можем да оправдаем тези атаки по никакъв начин. Изпращаме необходимите предупреждения до всички съответни страни относно подобни инциденти", допълни той.

Турция съобщи в събота, че "Вират" (Virat), танкер, който е част от така наречения руски "сенчест флот", е бил ударен късно в петък от безпилотен кораб на около 35 мили от турското черноморско крайбрежие, припомня Ройтерс. Не беше ясно веднага кой стои зад атаките, за които беше съобщено.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com