Ердоган игра баскетбол с легенда на НБА

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна днес с бившата голяма звезда от Националната баскетболна асоциация (НБА) Шакил О‘Нийл в баскетболния център „Тюрксел“ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi) в Истанбул, където двамата играха баскетбол, срещнаха се с млади спортисти и подписаха баскетболни топки, предаде Анадолската агенция.

На събитието присъстваха още турският министър на труда и социалната политика Ведат Ъшъкхан, турският министър на младежта и спорта Осман Ашкън Бак, директорът на Турските разузнавателни служби (МИТ) Ибрахим Калън, председателят на Турската баскетболна федерация (ТБФ) Хидает Тюркоглу, който като играч има 15 сезона в НБА, както и синът на Ердоган Билял Ердоган и депутати от управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР).

Турският президент също така публикува кадри от срещата си с О‘Нийл в профила си в Екс.

Бившият център Шакил О'Нийл е четирикратен шампион на НБА с Лос Анджелис Лейкърс, олимпийски първенец със САЩ от Атланта 1996 и световен шампион от Торонто 1994. Той е считан за един от най-великите играчи в историята на баскетбола. За 20 сезона в лигата от 1992 г. до 2011 г. той е играл още за Орландо, Маями, Финикс, Кливланд и Бостън. Има 15 участия в Мача на звездите на НБА, а през 2017 година е приет в Залата на славата на световния баскетбол.

