Ердоган обяви голяма новина за Турция и ЕС
Турският лидер коментира важни за страната му теми
Следете всички новини, анализи и коментари за Реджеп Тайип Ердоган. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Турският лидер коментира важни за страната му теми
Турция чака от 53 години. Това е потисничество, каза президентът на европейските лидери
На борда на кораба пътуват около 2000 души, повечето от които са американски туристи
Двамата лидери ще проведат двустранна среща
Президентът има три внучета от семейството на сина си Билял Ердоган и четири от дъщеря си Есра Ердоган
Шакил О‘Нийл бе в баскетболния център „Тюрксел“ в Истанбул
Турският президент отправи предупреждение към „всички свързани страни“
В страната започнаха тържествата, като някои от проявите се различаваха от традиционните
Предвижда се също така провеждане на консултации по международни въпроси, особено регионалните процеси
Двамата разговаряха по телефона
Подробности не се разкриват
Възможни ли са мирни преговори между Русия и Украйна в Турция
Дмитрий Песков даде подробности за разговора им
Разговорите в президентския дворец на Ердоган дойдоха няколко часа, след като висши американски и руски дипломати се срещнаха в Саудитска Арабия
По време на разговорите на Г-20, които започват на 18 ноември
Лидерите са изразили задоволство от конструктивния характер на руско-турските отношения
По думите му присъединяването на Турция към БРИКС и АСЕАН „ще промени аритметиката на регионите“
Президентът на Турция с призив към ООН
Известната френска актриса написа писмо
Турция ще продължи да бъде солидарна с приятелите си в трудни времена, каза още той