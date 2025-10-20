Ердоган с ключово посещение в три държави

Ключова визита на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Кувейт, Катар и Оман. Тя ще се осъществи на 21, 22 и 23 октомври, съобщи в социалната мрежа „Ен Сосял“ ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран.

„В рамките на посещенията ще бъдат обсъдени всички аспекти на прегледа на двустранните отношения с гореспоменатите страни и работата, която трябва да се извърши за по-нататъшно развитие на съществуващото ни сътрудничество с тях. Предвижда се също така провеждане на консултации по международни въпроси, особено регионалните процеси. По време на посещенията е планирано и подписването на различни споразумения с цел укрепване на договорната основа на двустранните отношения“, информира Дуран в публикацията си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com