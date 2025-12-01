Зеленски призна за предложението на САЩ. Спънката за мир

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че три въпроса в предложения от САЩ мирен план за Украйна са най-противоречиви.

"Ще бъда честен, териториалният въпрос е най-трудният. Въпросът за финансирането на реконструкцията - според мен, без присъствието на европейски партньори, това не е просто и трудно, защото парите са в Европа. Не мисля, че това е много честно. И въпросът за гаранциите за сигурност, който е много важен - конкретно от Съединените американски щати, конкретно от Европа", цитира Зеленски "Украинска правда".

На пресконференция след среща с президента Макрон в Париж, Зеленски също заяви, че руската армия, противно на твърденията на Москва, напоследък не е провеждала успешни настъпателни операции на фронта.

"Разбира се, Русия постига напредък; със сигурност Русия е провела няколко офанзивни действия и операции. Нито една от тези операции не е била успешна", отбеляза Зеленски, но призна, че ситуацията в Покровск и други райони остава трудна.

"В Покровск и други райони се водят тежки боеве. Например, нашите момчета имат по-голям успех в района на Купянск. Въпреки че Русия твърди, че е превзела Купянск, ние сме прогонили почти всички от града", отбеляза украинският президент.

Попитан относно хората, които биха могли да заменят Андрий Йермак, ръководителят на президентската администрация, който беше уволнен след обиски, Зеленски заяви, че трябва да проведе серия от консултации, преди да назначи негов наследник.

"Няма да навлизам в подробности. Искам да проведа допълнителни консултации. Планирах ги за завръщането си в Украйна. Изборът ми зависи от няколко неща, като например посоката на управление, дали ще се съсредоточим повече върху дипломацията или върху други области, които са много важни. Разбира се, имаме достойни хора в Украйна. Мисля, че ще видите това", заяви Зеленски, цитиран от "Украинска правда".

Позовавайки се на източници в правителството на страната, изданието съобщава, че най-вероятните кандидати за заместник на Йермак са министърът на цифровата трансформация Михаил Федоров, министърът на отбраната Денис Шмигал, началникът на Главното разузнавателно управление Кирил Буданов и заместник-началникът на президентската администрация по военните въпроси Павло Палиса.

