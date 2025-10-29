В Деня на Републиката на Турция. Ердоган с голямо послание

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, в посланието си по повод 29 октомври – Деня на Републиката, поздрави 86-те милиона граждани в страната, турците в Кипър и тези в чужбина по случай празника, който е един от най-върховите моменти в турска история, пише Анадолската агенция.

„Изказвам своята благодарност от свое име и от това на народа към всички наши приятели, с които заедно обработваме градината на нашата цивилизация, с които споделяме общо минало и културно наследство, и които се радват заедно с нас“, отбеляза държавният глава, подчертавайки, че днес турският народ с гордост чества 102-та годишнина от основаването на Републиката.

„Пожелавам този важен ден, в който идеалите ни за независимост и бъдеще намират израз в безусловния суверенитет на народа, да донесе добро на страната ни, на народа ни и на цялото човечество. С признателност си спомням основателя на Републиката – Гази Мустафа Кемал Ататюрк, както и всички членове на Великото народно събрание, които ръководиха Националната борба и проправиха пътя към Републиката. От първите походи в Ахлат и Манцикерт до Епоса на Чанаккале, от Освободителната война до съпротивата на 15 юли – с милост си спомням героите, които с кръвта и живота си превърнаха тези земи в наша родина“, добави Ердоган.

„Днес отново искам да заявя пред целия свят една истина: ние сме едновременно силен народ и древна държава. Слънцето и 16-те звезди в президентския герб символизират хилядолетната ни държавна традиция. Всяка от държавите, които сме основали с идеала „вечно съществуване“, е белег на честта и славата на нашата национална идентичност – знак за могъществото и милосърдието на нашия благороден народ, който е оказвал влияние върху света. Република Турция е последният дом на нашия саможертвен народ, който в най-тежките моменти от историята ни се е вкопчил с всички сили в свободата и независимостта си – последното звено от веригата на нашите държави. С това високо съзнание ние продължаваме с всички сили да пазим завета на нашите мъченици и ветерани и да правим всичко възможно Турската република, изградена от смели и трудолюбиви ръце, да остане вечна.“

„Ще продължим да осуетяваме игрите“

„В съответствие с целите на Столетната Турция, с която ще оставим своя отпечатък върху века, ние осъществяваме пробиви, които разбиват шаблоните – от отбранителната промишленост до икономиката, от образованието до земеделието, туризма, енергетиката и външната политика“, заяви президентът.

Той отбеляза, че раните от земетресението на 6 февруари 2023 г. заздравяват и че пострадалите бързо се настаняват в сигурни домове, като до края на годината ще бъдат предадени ключовете на 453 000 жилища, както е обещано.

Ердоган подчерта, че страната уверено върви към целта „Турция без тероризъм“, където всички 86 милиона граждани ще живеят в спокойствие, сигурност, мир и благоденствие.

„Без да даваме възможност на търговците на хаос, които се стремят да подкопаят нашето национално единство и солидарност, ще продължим да преодоляваме пречките, да осуетяваме игрите и да пресичаме плановете на онези, които преследват експанзионистични амбиции. От друга страна, в период, когато войните, конфликтите и кризите разяждат универсалните ценности, Турция – в ролята си на защитник на правдата и истината – полага всички усилия за един по-справедлив свят.

В кризисни региони като Газа и Палестина ние се стремим – чрез посредничество, дипломатически инициативи и хуманитарна помощ – да спрем кръвопролитието, да излекуваме раните и да отворим широко пътя към траен мир.

С нашата 360-градусова външнополитическа визия, вдъхновена от двуглавия орел на Селджуците, ще продължим с голяма отговорност да изпълняваме всяко задължение, което ни се пада съобразно историята и идентичността ни.

Ще изградим заедно една голяма, силна и просперираща Турция – лидер в своя регион и уважавана в света“, завърши Ердоган.

Междувременно в страната започнаха тържествата, като някои от проявите се различаваха от традиционните. В Източна Турция екстремен парашутист скочи, облечен в турския флаг. Мотористи се включиха в шествие с турски знамена в Анталия. В югоизточната част на страната ученици изписаха числото 102 чрез училищна хореография, а водолази развяха турското знаме под водите на Черно море.

