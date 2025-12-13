Тръмп разкри най-голямото си желание за Украйна

Мирното споразумение за Украйна, което се насърчава от Съединените американски щати, може да проработи. Американският президент Доналд Тръмп заяви това пред репортери по време на събитие в Белия дом.

В същото време той отказа да отговаря на въпроси относно създаването на т.нар. ''свободна икономическа зона“ в Донбас.

"Не искам да го коментирам. Това е много трудна ситуация. Ще проработи. Много хора искат да проработи. Всичко, което искам, е да спра смъртта на 25 000 души на месец“, добави американският президент.

Киев представи на САЩ ревизиран 20-точков план за действие за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в четвъртък вечерта, 11 декември.



Зеленски уточни, че САЩ предлагат като компромис създаването на "свободна икономическа зона“ в контролираните от Украйна части на Донецка област, която Русия изисква от Киев да предаде.

