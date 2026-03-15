Франция гласува на местни избори с непредсказуем изход

Местни избори се провеждат днес във Франция, където над 48 млн. избиратели са призовани да гласуват на първия тур. Вотът ще определи състава на общинските съвети и кметовете в хиляди населени места, като резултатите се разглеждат и като важен политически тест за основните партии в страната преди следващите национални избори.

Най-голям интерес предизвикват изборите в големите градове, където изходът остава трудно предвидим. В столицата Париж основната надпревара е между министъра на културата Рашида Дати, подкрепена от десницата и центристки формации, и социалиста Еманюел Грегоар, който се стреми да запази влиянието на левицата в управлението на града. Битката за кметския пост се възприема като символична за политическото равновесие във френската столица.

В редица други големи градове като Марсилия, Лион и Бордо също се очакват оспорвани резултати. Традиционно местните избори във Франция протичат в два тура - ако нито един кандидат не получи абсолютно мнозинство на първия, следва балотаж между водещите претенденти.

Погледите на анализаторите и този път са насочени към представянето на крайната десница. Кандидатите на формациите около Националния сбор се стремят да разширят влиянието си на местно ниво след силните резултати на партията на национални избори през последните години.

Резултатите от местния вот се следят внимателно и от правителството в Париж, тъй като те често дават ранни сигнали за политическите настроения във Франция и могат да очертаят тенденции за бъдещите президентски и парламентарни избори.

