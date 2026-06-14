Евиан посреща Г-7 между кралски лукс, войни и глобално напрежение

Френският курорт Евиан Ле Бен, разположен на брега на Женевското езеро, от 15 до 17 юни отново се превръща в една от най-охраняваните и най-наблюдавани точки на световната политика. Там се събират лидерите на Г-7 - САЩ, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Япония, за да обсъждат войни, икономически напрежения, сигурност, енергетика, търговия и бъдещето на западния съюз.

Срещата трябваше първоначално да започне на 14 юни, но беше преместена с ден заради 80-ия рожден ден на Доналд Тръмп, който искаше да отбележи юбилея си в Белия дом, припомнят френски медии. Така Евиан влиза в ролята на сцена, на която ще се срещнат дипломатическият блясък, личните амбиции на лидерите и тревожният ритъм на един свят, в който всяка криза вече се отразява върху всички останали.

Евиан - място, което помни империи и мирни договори

Изборът на Евиан Ле Бен не е случаен. Франция е ротационен председател на Г-7 от 1 януари, след като пое председателството от Канада, и връща форума в град, който вече веднъж е бил в центъра на световната дипломация - през 2003 г., когато там се проведе срещата на Г-8, тогава още с участието на Русия. Официалният френски сайт за форума подчертава именно тази символика - 23 години след онзи Г-8 и 7 години след срещата в Биариц Евиан отново се оказва в сърцето на международните новини.

Курортът носи в себе си особен френски парадокс - едновременно тишина, минерални бани, езерен въздух и тежка историческа памет. Името му означава „Евиански минерални бани“, а през последните два века там са отсядали крале, писатели, аристократи и знаменитости - от британските крале Едуард Седми и Джордж Пети до египетския крал Фарук, Марсел Пруст и графиня Анна дьо Ноай, френска писателка с румънско, гръцко и българско потекло. През 20. век Евиан е домакин и на конференция за еврейските бежанци преди Втората световна война, а на 18 март 1962 г. именно там са подписани споразуменията, сложили край на Алжирската война и признали независимостта на Алжир.

Франция прави последен голям дипломатически жест на Макрон

За Еманюел Макрон тази среща има и лична политическа тежест. Франс прес отбелязва, че форумът в Евиан е последната голяма проява на върха, на която той ще бъде ротационен председател, тъй като след 11 месеца вече няма да е френски държавен глава. Затова домакинството е повече от протокол - то е опит Париж да остави последен голям дипломатически отпечатък върху западния дневен ред.

Франция досега е била домакин на срещи на най-развитите икономики седем пъти - в Рамбуйе през 1975 г., във Версай през 1982 г., в парижкия квартал Дефанс през 1989 г., в Лион през 1996 г., в Евиан през 2003 г., в Довил през 2011 г. и в Биариц през 2019 г. Сегашното домакинство е осмо френско председателство на формата и идва в момент, в който Европа търси по-твърд глас в отношенията със САЩ, Русия, Китай и глобалния Юг.

Тъкмо затова Евиан не е само курортна картичка. Той е дипломатическа рамка, в която Франция ще се опита да събере съюзници, които все по-често говорят с различни тонове. Отношенията между Макрон и Тръмп остават едновременно лични, напрегнати и прагматични, а според западни медии дневният ред на срещата е изграден така, че да се търси съгласие по най-тежките теми, без да се провокира нова трансатлантическа буря.

Кралски хотел за лидери в тревожен свят

Срещата ще се проведе в петзвездния „Хотел Роаял“, един от най-красивите хотели в Европа и място, което изглежда създадено за подобни сцени на власт. Открит през 1909 г. и кръстен в чест на английския крал Едуард Седми, хотелът е замислен като пространство за крале, императори, султани и махараджи. Според официалната история на комплекса част от тях са имали собствени апартаменти там, включително кралица Елизабет Втора и принц Ага Хан Трети.

През годините „Хотел Роаял“ се превръща и в убежище за знаменитости - Рита Хейуърд, Ринго Стар, Марсел Пруст, Патрик Модиано. Днес неговите 150 стаи и апартаменти, обновени основно през 2015 г., предлагат лукс, който съчетава стара европейска монархическа естетика и модерна дискретност. Най-големият е Кралският апартамент с две луксозни спални, две мраморни бани, дневна със собствен бар и тераси с площ 60 квадратни метра, а нощувките в комплекса в периода 20 юни-4 юли 2026 г. варират между 535 евро и 1705 евро според справка в сайта на хотела.

Хотелът има три бара, три ресторанта, един от които със звезда „Мишлен“, модерен спа център и парк от 47 акра с вековни дървета, защитена зона за птици и кошери. В комплекса има и огромна овощна и зеленчукова градина, която снабдява кухните на ресторантите, както и „Кралски детски курорт“ от 1000 квадратни метра за деца от 4 месеца до 17 години. На този фон лидерите ще говорят за войни, доставки на оръжия, икономически сътресения и глобална нестабилност - рязък контраст между почти приказната обстановка и суровия дневен ред на света.

Езерото Леман като граница и коридор на сигурността

Географията на Евиан прави срещата необичайна и от гледна точка на сигурността. Формално форумът е във Франция, но реално обхваща и Швейцария, защото участниците ще пристигат на международното летище в Женева и ще се придвижват между френския департамент От Савоа и швейцарските кантони Во и Вале. Затова около форума са обособени специални „зони за защита на срещата“, а координацията вече е френско-швейцарска операция.

Френските власти мобилизират близо 16 000 полицаи, жандармеристи, военни, пожарникари и служители на гранична охрана с кораби, мотоциклети, дронове, конни екипи и кучета за откриване на взривни устройства. Префектът на От Савоа Еманюел Дюбе предупреди, че международната обстановка е изключително напрегната, а от това произтичат рискове от терористичен акт, саботаж, кибератака или нарушения на обществения ред.

Само 300 военни от френските военновъздушни и военнокосмически сили ще гарантират въздушната защита на форума под командването на генерал Марк Льо Буй. Разгърнати са въздухоплавателни средства, радарни системи, системи земя-въздух и средства за борба с дронове. Швейцария от своя страна мобилизира около 4000 военнослужещи в подкрепа на кантоналните власти в Женева, Во и Вале, като задачите им включват защита на уязвима инфраструктура, наблюдение, логистика и подпомагане на цивилните структури.

Сянката на 2003 г. още стои над Евиан

Огромните мерки за сигурност имат и една много конкретна историческа причина - споменът за фиаското около срещата на Г-8 в Евиан през 2003 г. Тогава в района се събраха десетки хиляди антиглобалисти, а част от протестите прераснаха в насилие, плячкосване на търговски обекти и вандализъм в Женева и Лозана. Щетите бяха оценени на между 5 и 6 милиона швейцарски франка, а травмата от онези дни още е жива за жителите на двата швейцарски града.

Сега Женева отново се готви за голяма демонстрация, организирана от група, нарекла се „Не на Г-7“. Ройтерс съобщи, че швейцарският град засилва сигурността преди протест, за който се очакват десетки хиляди участници, а още от 11 юни търговци започнаха да обезопасяват витрините си заради страх от насилие. Някои от тези предпазни мерки се взимат дори в квартали, отдалечени от района на планираната демонстрация.

Групата е планирала и протест във френския граничен град Анмас, както и контрасреща на върха, но в крайна сметка се е отказала, след като местните власти са поставили драстични изисквания. Така първият тест за охраната ще бъде не само около самия хотел, а и по улиците на Женева - там, където недоволството от Г-7 често приема формата на протест срещу целия глобален икономически ред.

Г-7 търси общ език в свят без лесни съюзи

Зад церемониалната фасада на Евиан стоят трудни въпроси. Войната в Украйна, напрежението около Иран, сигурността на енергийните маршрути, търговските спорове, отношенията с Китай, натискът върху демократичните държави и възходът на нови икономически центрове вече правят Г-7 по-малко клуб на самоуверения Запад и повече кризисен щаб на свят, който се изплъзва от старите правила.

Асошиейтед прес отбелязва, че отсъствието на Китай от формата остава един от големите въпроси пред значението на Г-7, защото Пекин вече е втората икономика в света и влияе върху търговията, технологиите, климата и стратегическите вериги на доставки. В същото време включването му би било трудно съвместимо със стандартите на групата за демократично управление, а примерът с Русия, извадена от формата след анексията на Крим през 2014 г., остава предупреждение за границите на разширяването.

В Евиан лидерите ще трябва да докажат, че Г-7 все още може да произвежда решения, а не само декларации. Поканени са и лидери на страни извън Голямата седморка, което показва стремежа на домакините да разширят разговорите отвъд класическия западен кръг. Но колкото повече светът става многополюсен, толкова по-трудно е старите формати да изглеждат достатъчни.

Красива сцена за опасен момент

Евиан предлага рядко съчетание - минерална вода, алпийски въздух, езерна светлина, хотелски разкош и дипломатическа история. Но този път красотата на мястото по-скоро подчертава тежестта на момента, отколкото я смекчава. На няколко крачки от паркове, тераси и мраморни зали лидерите ще говорят за оръжия, граници, технологии, енергия и власт.

Това е среща на върха, в която пейзажът изглежда почти мирен, но дневният ред е всичко друго, но не и спокоен. Франция избра Евиан, за да покаже стил, историческа дълбочина и дипломатическа амбиция. Светът обаче ще гледа не толкова към езерото и хотелските фасади, колкото към това дали Голямата седморка още може да действа като политически компас в епоха, в която бурите вече не чакат решенията на върха.

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