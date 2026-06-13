Бербо: Ако този гол не го пишат на мое име, ще е престъпление
Любопитен коментар направи нападателят на "Монако" Димитър Бербатов ден, след като отбеляза страхотен гол във вратата на "Евиан". "Хубава и важна поб...
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Любопитен коментар направи нападателят на "Монако" Димитър Бербатов ден, след като отбеляза страхотен гол във вратата на "Евиан". "Хубава и важна поб...