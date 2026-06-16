След сделката с Иран: Тръмп насочва поглед към Украйна

Лидерите на водещите държави в световната икономика от формата Г-7 ще обсъдя редица въпроси на срещата на върха във френския град Евиан, на която ще присъства и украинският президент Володимир Зеленски по покана на домакина Франция, информира Асошиейтед прес.

Основни теми на срещата ще бъдат краят на войната на Русия в Украйна и кризата в Близкия изток. Дискусиите за Украйна ще се състоят непосредствено след като американският президент Доналд Тръмп обяви и подписа дигитално сключването на меморандум за разбирателство с Иран, който слага край на продължилата 3 месеца и половина война между двете държави.

През последните няколко седмици конфликтът в Иран засенчи войната в Украйна, която руският президент Владимир Путин започна преди повече от четири години, посочва АП. Тръмп заяви, че имал ползотворни разговори в неделя с президентите на Русия Владимир Путин и на Украйна Зеленски.

"Сега, когато приключихме с Иран, ще обърнем внимание и на това", каза Тръмп по време на среща с френския президент Еманюел Макрон, предаде БТА.

От своя страна Макрон посочи, че ще се опита да убеди Тръмп да продължи да подкрепя Украйна и да засили натиска си срещу Русия, за да се постигне мирно споразумение между Москва и Киев.

"Правилните преговори са онези, в които Русия и Украйна са на масата, на която присъстват и европейците и американците", подчерта Макрон в изявление, излъчено по френската телевизия.

Часове преди началото на срещата на върха на Г-7 Русия изстреля хиляди дронове и десетки ракети срещу най-големите украински градове, при което загинаха най-малко 11 души и бяха нанесени щети на катедралата "Успение Богородично" - най-големия храм в манастирския комплекс Киевско-Печорска лавра.

Руските удари срещу най-големите украински градове бяха нанесени, след като се състояха телефонни разговори на Зеленски и Путин с Тръмп, поводът за които беше да честитят рождения ден на американския президент, който в неделя навърши 80 години. Те подсказват, че Вашингтон не се е отказал от дипломатическите инициативи за прекратяването на войната в Украйна.

Само преди ден Украйна официално започна преговорите за членство в Европейския съюз, като по този начин даде ход на продължителен процес, изискващ от украинското правителство осъществяването на дългогодишни реформи на фона на руската инвазия.

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