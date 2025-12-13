След среща с Путин! Ердоган с гореща прогноза за мира в Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, на връщане от Туркменистан, където се срещна с руския президент Владимир Путин, че се надява да обсъди план за мир между Украйна и Русия с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Той допълни, че "мирът не е далеч", предаде БТА.

Коментарите, направени пред репортери по време на обратния му полет от Туркменистан, където се срещна с Путин днес, бяха разпространени от офиса на Ердоган днес сутринта.

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност.

При срещата Ердоган е посочил също, че частичното прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура и пристанищата би било от полза по пътя към постигането на мир между Русия и Украйна, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

