Уилям отряза Хари! Съдбовни срещи в Лондон

Хари ще бъде в Лондон на 8 септември за третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II, като ще присъства и на наградите WellChild – благотворително събитие, което активно подкрепя.

Принцът ще се срещне с крал Чарлз за първи път от почти две години, въпреки че брат му, принц Уилям, според съобщенията, е отказал поканата „нагло“.

Източници твърдят, че отношенията между херцога на Съсекс и баща му са „на постижимо разстояние“ след неформална среща на върха с представители на Бъкингамския дворец, съобщава Daily Mail, предава "Вести".

Източник от САЩ казва пред The Mirror, че сега има „решимост и от двете страни това да се случи“. „Никой не се преструва, че семейните проблеми са решени, но става въпрос за първата стъпка между Чарлз и Хари“, добавя той.

„За първи път от дълго време има истинско усещане, че помирението е близо“, допълва източникът.

Очаква се срещата да бъде „обикновен разговор лице в лице между баща и син“, а не „грандиозен жест или медийна среща“. Поверителността и достойнството са приоритет.

Съпругата на Хари, Меган Маркъл, ще остане в Калифорния с двете им деца, Арчи и Лилибет. Последният път, когато кралят видя внуците си, беше през юни 2022 г. за платинения юбилей на покойната кралица.

Пътуването на херцога на Съсекс ще бъде първото му посещение във Великобритания, откакто не успя да обжалва понижаването на нивото на охрана. Миналия месец новият ръководител на комуникациите на Хари и Меган се срещна с Тобин Андрее, секретар по комуникациите на краля, на три минути от Кларънс Хаус, лондонската резиденция на монарха.

Не е ясно кой е направил първата стъпка за помирението, но запознати твърдят, че това е най-силният сигнал досега за намерението на двете страни да преодолеят разрива. През май Хари е заявил, че „би се радвал на помирение“, тъй като не знае „колко време още му остава на баща ми“.

Въпреки предстоящата среща, отношенията между Хари и принца на Уелс остават напрегнати. Принц Уилям смята, че брат му „многократно избира публичното внимание пред личното решение“ и не желае „да бъде въвлечен във всеки медиен скандал“. Проблеми с доверието и неспособността на Хари и Меган да „запазват тайни“ също са част от конфликта.

След оттеглянето на херцога и херцогинята на Съсекс от кралските задължения през 2020 г., последваха обвинения към монархията. В интервюто с Опра Уинфри през 2021 г. те говориха за расизъм и самоубийствени мисли на Меган. През 2022 г. продължиха с обвинения в „несъзнателна пристрастност“, а мемоарите на Хари Spare от 2023 г. добавиха нови твърдения.

Крал Чарлз е бил „дълбоко натъжен“ от обвиненията, но е оставил вратата отворена за помирение.

