Принц Хари с извънредно решение

Принц Хари ще се завърне във Великобритания за третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II.

Той ще присъства на церемония за благотворителните награди на WellChild - организация, чийто патрон е вече от години.

40-годишният принц, който живее в Калифорния, отново ще застане зад каузата, близка до сърцето му.

Церемонията за връчване на наградите за 2025 г. ще се проведе на 8 септември - точно три години след кончината на Елизабет Втора в замъка Балморал в Абърдийншър, Шотландия.

Хари ще произнесе реч, ще се срещне и разговаря със сериозно болни деца и техните семейства, както и ще връчи награда на "вдъхновяващо дете" на възраст между 4 и 6 години.

До момента Хари е присъствал на наградите 14 пъти и е патрон на организацията вече 17 години.

Благотворителната организация предоставя възможност на деца и млади хора с комплексни медицински потребности да се развиват и да получават грижи вкъщи, вместо в болница, когато това е възможно.

"В продължение на 20 години тези награди подчертават смелостта на младите хора с комплексни медицински потребности и хвърлят светлина върху отдадените хора, които се грижат за тях - семейства и професионалисти. Техните истории ни напомнят за силата на състраданието, свързаността и общността", заявява Хари в изявление, предава БТА.

