Меган издаде нови тайни от Бъкингам

В ново интервю Меган Маркъл разказва за кралските правила, с които е трябвало да се съобразява.

44-годишната херцогиня на Съсекс говори в предаването „The Circuit with Emily Chang“ в същия ден, в който започна излъчването вторият сезон на With Love, Meghan, в което тя кани известни личности, с които приготвят и сервират храна.

„Има ли някакво напрежение в опита да бъдеш близка за хората, докато едновременно с това си и херцогиня?“, попита Чанг по време на обширния разговор за живота на Меган в Калифорния с принц Хари и децата им, 6-годишния принц Арчи и 4-годишната принцеса Лилибет, както и за нейните бизнес начинания и живот днес.

„Не, не намирам - просто съм себе си. Вероятно това беше различно преди няколко години, когато не можех да бъда толкова откровена“, каза херцогинята на Съсекс, очевидно визирайки статуквото в кралското семейство, преди тя и Хари да се оттеглят от официалните си роли през 2020 г. и да се преместят в САЩ.

„Трябваше да нося бежови чорапогащи през цялото време“, каза Меган, което я накара да се разсмее. „Нека бъдем честни, това не беше моя стил. Не бях виждала чорапогащи от 80-те години”, допълни тя.

Мегън подчерта, че в момента не чувства, че трябва да доказва нищо.

В документалния филм „Хари и Мегaн”, който излезе през 2022 г. херцогинята на Съсекс разказва за начина, по който се е обличала, за да стане част от кралското семейство.

„През повечето време, докато бях във Великобритания, рядко носех цветни дрехи“, сподели тогава тя. „Никога не трябваше да нося същия цвят като Нейно Величество по време на групово събиране. Също така не трябваше да нося същия цвят, като някой от другите по-възрастни членове на семейството”, сподели Меган.

„Затова си помислих: „Какъв цвят вероятно никога няма да носят?“ Камел, бежово, бяло“, каза тя за това, което е вдъхновило стила ѝ.

„Носех много приглушени тонове, но това беше и за да мога просто да се слея с тълпата. Не се опитвам да се откроявам тук. Нямаше вариант да се присъединя към това семейство и да не направя всичко възможно, за да се впиша. Не искам да злепоставям семейството", сподели още херцогинята, предаде NOVA.

