Меган разкри за Хари и направи изненадващо признание за...

Херцогинята на Съсекс направи нови разкрития за личния си живот.

Вторият сезон на кулинарното и лайфстайл предаване на Меган Маркъл тръгна по Netflix, две седмици след като стана ясно, че херцозите на Съсекс са подписали нов договор със стрийминг платформата.

Осемсерийният сериал "С любов, Меган" включва известни гости, сред които Криси Тийгън, Джон Леджънд и Тан Франс.

По време на шоуто херцогинята споделя интимни подробности от семейния си живот - от ранните си срещи с принц Хари и когато двамата се влюбват, до любимите храни и цветове на децата им Арчи и Лилибет.

В третия епизод от новия сезон Меган разказва на водещия на Queer Eye Франс как се е почувствала "зле", след като е прекарала близо три седмици далеч от децата си. Въпреки че не уточни датите, според спекулациите е имала предвид престоя им с Хари във Великобритания заради смъртта на кралица Елизабет през 2022 г.

Херцогът пише в мемоарите си "Резервен" за "трудните дни" след смъртта на кралицата, когато той и Меган са били разделени от Арчи и Лилибет "по-дълго от всякога". Той добави, че когато се събрали отново в Калифорния, "дни наред не можехме да спрем да прегръщаме децата, не можехме да ги изпуснем от поглед".

Той отлетя сам до Балморал в последния момент, за да се опита да види баба си преди тя да почине, след като брат му принц Уилям игнорира съобщенията му - но Меган остана в Уиндзор, след като Чарлз помоли Хари да не води съпругата му в Шотландия, твърди той в автобиографията си.

Меган разказва в кулинарното си предаване и за любовната си история с Хари, разкривайки, че той е казал пръв "обичам те". Тя добавя, че наистина е разбрала, че се влюбва в "Х" на третата им среща, която е била сафари пътуване до Ботсвана.

Шоуто на Netflix е заснето миналата година в нает дом в Монтесито, близо до имението на семейството.

Първият сезон е събрал 5,3 милиона гледания, което е сред първите пет процента от предаванията на Netflix за първата половина на 2025 г. Меган и Хари подписаха петгодишен договор с Netflix, за който се твърди, че е на стойност 100 милиона долара. Платформата също така финансира компанията на двойката Archewell Productions.

"С любов, Меган" следва същия формат като критикувания си първи сезон. Въпреки че принц Хари и децата им са били на снимките за няколко дни, никой от тях не се появява лично в шоуто. Хари се появи за кратко в последния епизод от първи сезон.

Може би най-изненадващото разкритие дойде от признанието за привързаността на Меган към Обединеното кралство.

Тя не е стъпвала във Великобритания от септември 2022 г., когато двойката е била на благотворително посещение и кралицата почина. Оттогава Хари заяви, че смята страната за опасна за съпругата и децата му, а също така е заявил, че никога няма да се върне да живее там.

Но тя изглежда почти носталгична, когато говори за Обединеното кралство с Тан Франс. "Едно от нещата, които ми липсват най-много във Великобритания, са радиостанциите." Magic FM е любимата ѝ от тях, пише "Дир".

Меган с носталгия си спомня и за храната, сервирана на сватбата им през 2018 г., която включва задушено агнешко. Тя каза: "Наистина искахме хората да оценят откъде идва всяка съставка. Това беше най-вкусното ястие. Всички все още говорят за него."

