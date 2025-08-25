Голяма промяна за Кейт! Ключов ход след рака

Голяма пормяна за принцесата на Уелс.

Кейт Мидълтън показа новия си рус цвят на косата, когато присъства на църковна служба в Крат Кърк в Балморал, Шотландия, съобщи днес Fox News.

Принцеса Кейт беше снимана в кола със съпруга си Уилям и децата си Джордж, Шарлот и Луи, докато други членове на кралското семейство, включително крал Чарлз и кралица Камила, присъстваха на същото събитие.

Снимка: Yahoo!

Психоложката Карол Мер каза пред Fox News, че не знае дали принцесата е загубила косата си поради химиотерапия, по време на лечение за вид рак, непознат на обществеността, но че промяната от кестеняво към русо може да означава, че Кейт е искала да се чувства „по-ярка и по-енергична“ след болестта.

„Косата е най-големият ни блясък и символ на здраве и женственост. Кейт може би иска да започне на чисто, като възприеме по-светъл поглед върху живота“, добави тя. Според думите ѝ, с този ход принцеса Кейт си възвръща „независимостта и видимостта и оставя болестта зад гърба си“.

