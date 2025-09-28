Бурни ветрове на промяната в Бъкингам! Хари е готов да...

Вятърът на промяната задуха в Бъкингам. След съдбоносната среща с баща си принц Хари вече е готов да се завърне на родна земя. Спекулациите започнаха след думите на известна певица и заради твърдения на източници, близки до семейство Съсекс.

На церемонията за връчване на наградите WellChild в Лондон Джос Стоун разкри пред списание „Hello!“, че с Хари са коментирали колко е важно за всеки да се прибере в родината си – така, както е направило семейството на известната изпълнителка, носителка на „Грами“, близка приятелка на херцога. Хари не само се е съгласил с нея, но е коментирал високото качество на училищата в кралството и колко е важно то за всички деца. Но всички се питат дали вероятното желание на Хари ще провокира проблеми в брака му. „Star“ цитира информатор, според който напрежението между принца и Меган вече е факт. „След като се помири с крал Чарлз, Хари ще доведе в Лондон децата си, Арчи и Лилибет, за да се запознаят с дядо си“. Пак въпросният познавач на семейните дебати между Хари и и Мега изтъква, че Маркъл няма против посещенията на съпруга си във Великобритания и е отворена към идеята отново да се срещне с кралските си роднини в недалечното бъдеще. Последно тя бе в Лондон за погребението на кралица Елизабет Втора през 2022 година.

Твърди се, че Хари вече дори е споделил намеренията си с Чарлз. „Принцът е категоричен, че е време съпругата му да преглътне гордостта си, което пък я изнервя. Но той се опитва да увери Меган, че тя все още е харесвана в кралските кръгове. Бившата актриса е наясно, че няма измъкване и затова вече търсят начини да организират скромно пътуване преди празниците.“

Спекулациите на пресата зад океана по повод размразяването на отношенията в Бъкингам не са безпочвени. Изглежда, че Хари е потвърдил сериозното затопляне след срещата в Лондон и желание от двете страни за сплотяване на семейството. Според Daily Mail се провеждат дискретни дебати, за да се проправи пътя към помирението. Близки до кралския кръг увериха, че херцогът на Съсекс и баща му постепенно ще възстановяват близостта си. Именно Чарлз е поискал да се види със сина на четири очи при последното му посещение в Обединеното кралство. За мнозина този жест символизира преодоляването на първата пукнатина в стената, която вече пет години разделя принца от семейството му. Неслучайно той е приел някои условия, поставени от двореца. Неслучайно при посещението на американския президент Доналд Тръмп във Великобритания херцогът си спести всякакви публични изяви, за да не засенчи дейността на баща си краля. Тази дискретност беше интерпретирана като проява на добра воля.

Засега не се очаква принцът да възобнови официалните си задължения като активен член на кралското семейство. Той обаче ясно заяви, че е готов да участва в благотворителни акции или събития с обществено значение. В няколко интервюта Хари открито изрази желание да възстанови връзките със семейството си, въпреки че „някои рани трудно заздравяват“. Но херцогът е осъзнал нуждата да бъде близо до баща си, докато той преодолява рака.

Индикации, че Меган има някакво желание да възобнови официалните си задължения в Лондон, засега няма. Тя на свой ред говори за по-чести семейни пътувания до Англия, тъй като Арчи и Лилибет биха могли да виждат дядо си в по-топла и непринудена обстановка. Но макар и съгласна на ваканционни пътешествия до кралството, тя е притеснена, че династията ще насъска Хари срещу нея, докато той се помирява с баща си.

„Хари настоява, че Меган няма от какво да се тревожи - съвсем скоро ще вечерят в Бъкингам и ще се наслаждават на всички предимства от това да си кралска особа, като едновременно ще правят нещата по свой начин. Но Меган не е толкова сигурна. Тя все подозира, че членовете на семейството се опитват да я разделят от Хари. В момента се чувства много уязвима“, коментира анонимен източник пред The Guardian.

Истината е, че евентуалното завръщане на Хари в Обединеното кралство повдига повече въпроси, отколкото отговори. Това, което изглеждаше невъзможно само преди година, сега започва да прилича на бавен, но възможен процес. Но ако има пречки, то те ще са от принц Уилям. Докато Чарлз е готов да се помири с по-малкия си син, бъдещият крал не е заинтересован да се присъедини към преговорите. Принцът на Уелс смята, че Хари твърде често е избирал публичността, заради което не може да му се довери. Твърди се, че Уилям е бесен заради начина, по който брат му е успял толкова лесно да се намести обратно в обятията на баща им. Съпругът на Кейт не може да преглътне всички предателства на Хари през последните години и е в ужас от факта, че кралят е готов толкова лесно да го направи. Уилям не вижда доказателства, че брат му се е променил и заслужава втори шанс. Дори обратното – очаква това да е пореден пиар схема на семейство Съсекс или отчаян опит да запазят кралските си титли. Смята се, че Кейт се е присъединила към Чарлз в опитите да убедят следващия монарх на Великобритания да прости на Хари, но без никакви резултати. Кралският биограф Тима Браун обаче пише в New York Times, че Чарлз няма да търпи дълго поведението на по-големия си син. Скоро Уилям ще трябва да се примири, че баща му иска и двата му сина отново в семейството. Принцът още не е коментирал срещата между Хари и краля и най-вероятно няма да го направи, не и публично.

