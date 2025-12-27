Боровец открива зимния сезон с празнична програма и юбилейни чествания

Днес в Боровец се дава официален старт на зимния сезон с празнична програма през целия ден. Събитието поставя началото на юбилейните чествания за 130 години от създаването на първия планински курорт в България и на Балканите. Мотото на юбилейната година е: „130 години Боровец – легендарно минало, безпределно бъдеще“.

За момента курортът ще работи ски влекът „Маркуджик 0“ и ски писта „Сухар“, като последната е частично отворена заради недостатъчни снеговалежи. В ниската част на курорта сутринта времето беше спокойно, с температура около минус 4 градуса и лека мъгла. Максималните температури през деня се очакват между минус 1 и минус 4 градуса.

От „Бороспорт“ са оптимисти и планират поетапното отваряне на останалите два ски центъра, като целта е до Нова година да заработи цялата ски зона. Цените на дневните карти са около 105 лева за възрастни, 85 лева за младежи и 63 лева за деца, като се предлага и възможност за сутрешни и следобедни карти. Цените остават почти без промяна спрямо миналата година, с едва 5% увеличение.

Официалното откриване започва след 16:30 часа и включва детски спускания, работилници, лазерно шоу, факелно шествие и концерт на изнесена сцена. Сред гостите са легендите на зимните спортове Александра Жекова и Петър Попангелов, които изразиха подкрепата си за младите скиори и надеждите за успешен сезон, съобщи Vesti.bg

