Великобритания изтръпна! Добре ли е Чарлз

Снимки на крал Чарлз Трети предизвикаха вълна от безпокойство във Великобритания и суматоха в Бъкингамския дворец, съобщава изданието RadarOnline.

Според медията по време на съвместната си поява с принц Уилям на срещата на върха за климата в Лондон наскоро, 76-годишният монарх, който се лекува от рак от началото на годината, е изглеждал осезаемо по-слаб и по-блед в сравнение с преди.

"Костюмът му буквално висеше по него", споделя източник, цитиран от изданието. "Изглеждаше като човек, който се бори с нещо далеч по-сериозно."

Кралският коментатор Том Сайкс също изрази тревога от видимото физическо влошаване на краля. В подкаста си Royalist Substack той отбеляза, че последните фотографии показват Чарлз "крехък и с поднормено тегло".

Въпреки уверенията от страна на дворцовите служители, че монархът "се справя добре" и "продължава да изпълнява задълженията си", висши кралски помощници признават, че последните кадри от срещата са предизвикали сериозна тревога зад кулисите.

Диагнозата на крал Чарлз, потвърдена по-рано тази година, вече е довела до ограничаване на публичния му график. Запознати източници предполагат, че здравословните проблеми на краля започват да оказват все по-осезаемо влияние. "Те тихо подготвят Уилям да поеме водеща роля по-бързо от очакваното", споделя придворен.

Кралският биограф Хюго Викърс сподели в интервю за Page Six през април, че Уилям е демонстрирал изключителни лидерски качества по време на последните си публични изяви. Що се отнася до Чарлз, той е категоричен: "Илюзията за перфектно здраве се срива."

Докато официалните изявления от Бъкингамския дворец остават оптимистични, хора, близки до кралското семейство, са по-малко убедени. "Това, което виждаме, е реалността зад короната - монарх в упадък", коментира източник, близък до двореца, пише "Дир".

След поставянето на диагнозата, кралят следваше съвета на лекарите и отложи публичните си ангажименти за три месеца. През април 2024 г. той възобнови официалните си задължения, но по информация от двореца, лечението му ще продължи и през настоящата година.

На 3 септември, по време на посещение в университетската болница "Мидланд Метрополитън" в Сметвик, Чарлз сам коментира състоянието си: "Не съм чак толкова зле."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com