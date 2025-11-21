Скандални разкрития за фаталното интервю на Даяна

Интервюто на принцеса Даяна пред Мартин Башир за ВВС продължава да е гореща тема 30 години по-късно. Нова книга разкрива подробности около него.

Dianarama на автора Анди Уеб разглежда подробно историята около интервюто за "Панорама" и измамата, на която е станала жертва Спенсър. В него тя за пръв път разкрива пред света, че в брака й с принц Чарлз всъщност са били трима.

Оказва се, че Башир си е осигурил този ексклузивен разговор, използвайки фалшиви банкови извлечения, които е показал на брат й Ърл. С тях е искал да докаже, че хора, близки до Даяна, са били наети от службата MI5 и са част от заговор срещу нея.

Авторът на книгата е разговарял с Ърл Спенсър и се твърди, че той първоначално не е искал да разкрие тази истина, за да не поставя под съмнение решението на Даяна да говори с Башир. Както и да не я представи като "лековерна глупачка". А след опитите истината да бъде преиначена преди няколко години, братът на Даяна все пак решава да каже истината, макар и с 25 години закъснение.

Личността на Мартин Башир е широко обсъждана в книгата. Уеб използва различни епитети, за да го опише - като "патологично, завладяващо очарователен" и "безмилостен". Става ясно също така, че принц Уилям неведнъж е правил опити да разкрие истината около интервюто на майка му, които някои смятат, че е причината тя да загине в катастрофа.

Споменава се, че той все още не е забравил за тази история и се отправят предупреждения към ВВС, че е "непримирим антагонист" и "има хора по случая". Описват се и подробности от съдебната битка с медията, заради която някои от приближените на Даяна получават обезщетения, но това далеч не задоволява по-големия й син, който е решен докрай да търси истината, както и възмездие за смъртта на майка си, белязала целия му живот.

Според информацията в книгата, принц Уилям е бил на 13 години и е живял в пансион, когато е гледал интервюто на майка си. А баба му Елизабет Втора е била силно притеснена за неговата реакция и дали няма да получи "силен нервен срив", пише Harper's Bazaar, предава Lifestyle.bg.

Припомня се също, че преди четири години двамата й синове излязоха с обща позиция, че измамният начин, по който е уредено интервюто, е повлияло на нейните отговори, а последствията всички ги знаем - развод, силно влошено психично състояние и последвала смърт при неизяснени обстоятелства.

Друга интересна подробност, която става публично достояние чак сега, е, че човекът, фалшифицирал банковите извлечения, с които е подмамена принцеса Даяна, е чувствал силна вина за случилото се след нейната смърт и се е присъединил към тълпите от опечалени пред Бъкингамския дворец. Явно и самият той не е очаквал, че ще се стигне чак до там.

Очевидно темата за едно от най-скандалните интервюта в историята не е затворена и до днес. Неизвестните остават, наказани няма, а смъртта на Даяна е необратима и непрежалима. Но търсенето на справедливост продължава.

