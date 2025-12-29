Живият Нострадамус разкри съдбата на Меган

Меган Маркъл може да се оттегли от обществения живот през 2026 г., подготвяйки се за „значителна промяна“ в начина ѝ на живот. Това заяви живият Нострадамус - бразилският екстрасенс Атос Саломе.

В ново интервю за списание Tyla, Саломе сподели своите прогнози за връзката на Меган и Хари, намеквайки за „ясна професионална раздяла между нея и принца“, без непременно да предрича разрив в брака им.

Той очаква този „творчески развод“ да се случи през 2026 г., като двамата ще се съгласят да преследват собствения си имидж и проекти поотделно.

Саломе също така не прогнозира промяна в отношенията да двойка с кралското семейство, но и не вижда нови скандали, защото при нова драма репутациите и на двете страни ще пострадат.

Саломе направи смели прогнози за бъдещето на Маркъл, твърдейки, че публичният ѝ имидж ще се изправи пред най-тежкото изпитание досега. Според Саломе, Меган може да очаква експлозивни разкрития от бивши служители или отчуждени съюзници. Критиките към Меган ще достигнат нова висота, което ще я принуди да се оттегли от светлината на прожекторите през 2026 г.

В интервю за The Mail, Саломе също така прогнозира, че партньорството на Меган с Netflix ще се сблъска с някои препятствия, като „нарастващ конфликт“ и „логистични спънки“ ще възпрепятстват другите ѝ проекти.

Саломе обаче смята, че оттеглянето на Меган няма да бъде окончателно. Тя ще се появи отново към края на годината с подновен фокус върху социалните каузи, по-специално образованието на момичетата и психичното здраве.

Той също така прогнозира, че Меган в крайна сметка ще се завърне към актьорството, но в по-нискобюджетни продукции, а не в големи холивудски блокбъстъри. По-конкретно, той я вижда в независим филм, режисиран от известна жена режисьорка - вероятно европейска или иранска.

„Нейната роля? Жена, която изоставя привилегирован живот, за да преоткрие същността си. Метафора? Абсолютно. Признание? Много е възможно“, каза той, добавяйки, че завръщането ѝ ще бъде голям успех през 2027 г. Други роли в развлекателната индустрия също са на хоризонта, тъй като Саломе разкрива, че Меган ще се стане и продуцент.

