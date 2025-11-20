Меган блесна на корица на списание и призна за Хари

Съпругата на принц Хари Меган Маркъл украсява коледния брой на Harper's Bazaar САЩ. На корицата, както и в цялата фотосесия към интервюто с нея, Меган не носи грим. Специално за кадъра на корицата тя носи черен костюм Dior и диамантени обеци Tiffany&Co.

В самото интервю 44-годишната херцогиня на Съсекс разкрива как е успяла да запази равновесие след години под светлините на прожекторите. "Мисля, че границите ми станаха по-силни", казва тя. "Намираш различни начини да се защитиш."

Тя не пропуска да коментира и връзката си с принц Хари. "Той ме обича толкова смело, изцяло," казва тя. "Никой в света не ме обича повече от него, затова знам, че винаги ще се погрижи да ме защити."

Меган признава, че в Хари я е привлякло детското чувство за любопитство и игра. "Толкова бях привлечена от това, той го извади наяве и в мен", добавя тя. "Това се пренесе във всяка част от живота ни. Дори в бизнеса искам да играем, да се забавляваме, да изследваме и да бъдем креативни."

По-пестеливо разкрива подробности за децата си - шестгодишния принц Арчи и четиригодишната принцеса Лилибет. "Обичам да мога да играя в пясъчника с децата си и да играя на първия ред на шоу. Мисля, че в момента, в който започнеш да вземаш всички лични решения, базирани на външна преценка, тогава губиш своята автентичност."

