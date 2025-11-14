Огромна радост за Чарлз

Огромна радост в кралското семейство. Крал Чарлз Трети е рожденик! Монархът навършва 77 години и празнува в Уелс, в компанията на кралица Камила.

По повод празника официалният акаунт на кралското семейство в Инстаграм сподели нов портрет на краля, заснет в имението Сандрингам от уважаваната фотографка Мили Пилкингтън, която е работила и със семейство Уелс.

Принцът и принцесата на Уелс също отбелязаха рождения ден на краля в социалната мрежа, като споделиха портрета, придружен от посланието: „Честит рожден ден на Негово Величество Краля!“.

Крал Чарлз отбелязва 77-ата си годишнина с официално посещение в Уелс, където ще се срещне с водещи фигури от секторите на изкуствата, културното наследство и културата.

Както и покойната му майка Елизабет II, Чарлз има два рождени дни – истинският му е на 14 ноември, а официалният се отбелязва във втората събота на юни.

