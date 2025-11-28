От маратонки до боти – 4 модни тенденции за мъжки обувки, които си струва да видите

Модата често е като пътешествие във времето - дизайнерите едва са показали всички летни тенденции за леки маратонки, когато със скъсяващите се дни и първите хладни нощи погледът ни вече се насочва към обувки за по-студените месеци. Този сезон преминаваме плавно от лекотата на маратонките към стабилността на зимните боти, но не като смяна на посоката, а като естествено надграждане на стила. Ако си мислите, че при мъжете няма толкова голям избор – в тази статия ще ви убедим в обратното – показваме ви четири от най-актуалните модни тенденции за мъжки обувки и ви даваме съвети как да ги комбинирате.

1. Челси боти – Непринудена елегантност за всеки ден

Челси ботите са любимците на мъжете през есента и зимата. Причината – изключително универсални, изглеждат едновременно небрежно и елегантно и се комбинират буквално с всичко в гардероба. Мечтата на всеки мъж – една обувка за всеки повод. Чистата линия, леко издълженият силует и удобната конструкция ги правят практични за ежедневието, без да жертват стилa.



Този сезон се завръщат впечатляващите подметки – от гума или кожа, като контраст или в съответстващ нюанс. Тежките, профилирани версии са много модерни и не само правят впечатление, но са и много практични през зимата. Разгледайте колекцията от мъжки боти, налични в obuvki.bg, където ви очакват най-актуалните дизайни и цветове. Челси ботите стоят чудесно с палто, класически панталон и дори с по-широки дънки.

2. Зимни обувки с връзки – завръщането на класиката

След всички месеци, в които стилът беше доминиран от „препи“ естетика и тих лукс, беше въпрос на време класическият силует с връзки да се завърне. И той го прави в различни, много интересни варианти — от по-стегнати градски модели, до по-масивни, зимни версии с по-дебела подметка, подходящи за сняг и студ.

Мъжки обувки с връзки носят онзи тип увереност, която комбинира практичност и стил. Стоят изключително добре с вълнено палто, с прав панталон, с по-плътни материи и дори с изчистен минималистичен деним.



Ако искате визията да изглежда завършена, обърнете внимание на детайлите: цветът на обувките чудесно се комбинира с каишката на мъжкия часовник — малък акцент, който придава много стил.

3. Маратонки с равна подметка - Всекидневен шик с подчертана елегантност

Колкото и често да се предрича краят на маратонките, той така и не идва. Особено в мъжкия гардероб, те остават безспорния „must-have“ за всеки сезон. От няколко месеца виждаме нов прочит на класиката мъжки кожени маратонки: силует с тънка равна подметка, който запазва познатото удобство, но излиза със съвсем ново присъствие.

Новите модели залагат на по-богата текстура и интересни декоративни детайли, които ги издигат от спортна обувка до стилна опция за различни поводи. Характерно за тенденцията е смелото смесване на материи - велур, деним, кожа, текстил, дори лек блясък под формата на фини метални акценти. Резултатът е модерна маратонка, която изглежда по-зряла, по-елегантна и много по-подходяща за града. Това са вечните мъжки обувки, които стоят еднакво добре с прави дънки, чино панталон или по-неформален костюм.

4. UGG-стилът при мъжките обувки – комфортът, който зимата обича

Макар да сме свикнали да свързваме UGG със самата марка, стилът ѝ отдавна живее собствен живот. Топлият, подплатен силует с велурена горна част отново се появява сред задължителните мъжки обувки за студените месеци. И независимо дали ги приемаме с ентусиазъм или се борим с предразсъдъци, истината е една - те са изключително удобни.

Мъжките модели тази година са малко по-структурирани, но запазват характерното усещане за мекота, топлина и лекота. Тези топли, „пухкави“ обувки се вписват чудесно във многослойни визии с плетивa, ватирани якета, меки панталони и по-лежерни градски силуети. За мъжете, които обичат да завършат визията с детайл, вълнена шапка пасва перфектно – особено в сезон, в който аксесоарите също играят роля. Неслучайно и жените се насочват към модни дамски шапки есен-зима, които споделят същата визуална логика: мекота, топлина, естествени материали и чисти линии. Същите принципи работят чудесно и в мъжкия стил, само че в по-семпла интерпретация.

