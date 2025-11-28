Испанска медия разкри любимото убежище на княгиня Калина

Княгиня Калина Сакскобургготска, родена в Мадрид, от три години живее заедно със съпруга си Китин Муньос в София, където е роден и техният син. В материал за испанския седмичник "Ола" тя споделя, че е "много щастлива", работейки в двореца Врана - резиденцията на баща ѝ, бившия цар Симеон Втори.

Живот в приказка Домът в полите на Витоша

Всекидневният живот на принцесата е тясно свързан с убежището ѝ в полите на внушителната планина Витоша - зеленият бял дроб на българската столица. "Ние сме много щастливи. Това е като да живееш в приказка, в приключение. Всичко ме изпълва с жизненост", разказва Калина.

През зимата семейството обича да кара ски, да се губи в заснежената гора и да се спуска по склоновете с шейни. Когато времето е хубаво, Калина посещава каменните реки, езерата, пещерите и водопадите. "Винаги се разхождам с каракачанското си куче, с фотоапарата си и с нож, подарък от зелените барети", допълва тя.

Един от най-ценните паркове на Балканите

Принцесата посещава този природен парк всеки ден, тъй като той е един от най-достъпните в Европа и е най-старият на Балканите, обявен за такъв през 1934 година. До Витоша се стига лесно с обществен транспорт, тъй като се намира на по-малко от 15 минути от центъра на София.

Истински дивото сърце на Витоша е биосферният резерват "Бистришко бранище" с девствените си гори, алпийски ливади и каменната река Голямата грамада, където природата е останала практически непокътната. Районът е естествена лаборатория, в която се срещат над 1300 вида растения, включително редки и ендемични за България видове, и представлява една от най-ценните планински екосистеми на Балканите. Защитената зона е и важно убежище за диви животни, в което обитават лисици, диви свине и елени, а в най-отдалечените части се крият вълци и кафяви мечки.

Снимки на 5000 дървета и работа за Explorers Club

Най-голямо внимание обаче привличат дърветата, които дъщерята на цар Симеон и царица Маргарита забелязва по време на разходките си във Витоша. "Имам над 5000 снимки на дъбове, букове, ясени, борове, брези, тополи... Това е в основата на моята работа относно горите в България за Explorers Club - престижна институция, посветена на научните изследвания и приключенията, със седалище в Ню Йорк", казва Калина.

През пролетта и лятото планината променя облика си - горите и ливадите се раззеленяват, реките и езерата стават кристално чисти, а водопадите приканват хората да ги изследват. През зимата склоновете на планината се превръщат в идеалното място за каране на ски, сноуборд, шейни или разходки по заснежените пътеки, както правят Калина и семейството ѝ.

От Духлата до Боянската църква

Освен природа, Витоша разкрива и религиозното и културно наследство на България. Само за спелеолози е запазена Духлата - най-дългата пещера в България, близо до с. Боснек, с галерии с дължина около 18 километра на няколко нива. В околностите на парка се намират и няколко православни манастира, като тези в Драгалевци и в Кладница. В квартал Бояна пък се намира известната църква със същото име, призната за част от световно културно наследство от ЮНЕСКО заради изключителните си средновековни фрески.

