Решено. Знакова търговска верига отива в историята

Една от най-сериозните сделки на софийския ритейл пазар през последните години получи зелена светлина от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Веригата „Магазинт 345“ ще изчезне като марка, след като бе придобита от компанията зад конкурента си „Дар“.

Сделката беше обявена през лятото и зависеше от решението на антимонополния регулатор, който след анализ не откри риск от нарушаване на конкуренцията.

Двете вериги от години имат сходна ниша, но различна динамика на развитие. „Магазинъ 345“, който оперира единствено в София, разполага с 16 обекта, макар че периодът му на разрастване е в миналото. Приходите на компанията за 2023 г. достигат около 21 млн. лева при минимална печалба — почти двойно по-малко от върховите стойности през 2009 г.

Една от силните страни на „345“ е денонощният режим на работа на част от обектите, което му позволява да запази клиенти дори в близост до по-големи конкуренти.

От своя страна „Дар“, основан през 1996 г. от дружеството „Никон-HK“, притежава 12 магазина в столицата, складова база и производствено-закупно звено за замразени храни. За 2023 г. компанията отчита приходи от близо 53 млн. лева и печалба от 1,8 млн. лева — резултат, който показва устойчива тенденция на растеж.

Съгласно предварителното споразумение между страните, два от обектите на „345“ ще затворят за ремонт веднага след прехвърлянето на дяловете, като ще бъдат ребрандирани като „Дар“. В срок до три години и останалите магазини от веригата ще сменят своята идентичност.

Три от локациите на „345“ са собственост на самото дружество и няма да влязат в сделката – те ще преминат към трето лице, което ще ги отдаде под наем на „Дар“.

След пазарно проучване КЗК е заключила, че обединената група с 28 търговски обекта няма да надхвърли 20% пазарен дял по брой магазини и максимум 5% по нетни приходи от продажби.

Тези стойности остават далеч под лидерите на пазара като Billa, „Фантастико“, Lidl, Kaufland и T-Market. Освен това нито един от основните конкуренти и доставчици не е изразил притеснения за евентуално негативно влияние върху конкуренцията или търговските отношения.

