Златото и среброто с нови рекорди. Това е причината

Цените на златото и среброто достигнаха нови исторически върхове, след като Министерството на правосъдието на САЩ заплаши Управлението за федералния резерв с възможно наказателно преследване, което възроди опасенията за независимостта на централната банка, докато продължаващите протести в Иран засилиха търсенето на считани за убежища активи, предаде Блумбърг.

Цената на златото се повиши до около 4600 долара за тройунция, а среброто се доближи до 85 долара за унция, след като президентът на УФР Джером Пауъл заяви, че потенциалното наказателно преследване „трябва да се разглежда в по-широкия контекст на заплахите и постоянния натиск от страна на администрацията“ за влияние върху решенията на централната банка за лихвените проценти. Повтарящите се атаки срещу УФР от страна на администрацията на Доналд Тръмп през последната година бяха сред ключовите фактори за отслабването на американския долар.

Паралелно с това довелите до стотици смъртни случаи протести в Иран повишиха привлекателността на благородните метали като сигурно убежище на фона на опасенията от по-дълбока дестабилизация в страната. Президентът Тръмп заяви в неделя, че обмисля различни варианти за действия спрямо Иран, като в същото време поднови изказванията си за Гренландия и постави под въпрос ролята на НАТО, малко повече от седмица след като САЩ арестуваха след безпрецедентна акция венецуелския лидер Николас Мадуро.

Към 09:20 ч. българско време златото поскъпва с 1,69 на сто до 4585,44 долара за тройунция. Индексът Bloomberg Dollar Spot Index се понижава леко с 0,27 на сто, докато платината и паладият отчитат ръстове в цените си от над 3 на сто.

Това движение увеличи поскъпването на златото от началото на годината до около 6 на сто. Благородният метал беше сред най-добре представящите се класове активи и през миналата година, когато цената му скочи с около 65 на сто – най-рязкото годишно поскъпване от 1979 г. насам.

Среброто отчете още по-силен ръст, като през 2025 г. цената му се повиши с приблизително 150 на сто, изпреварвайки значително останалите суровини и финансови активи.

Според анализатори благородните метали са в центъра на силно възходящо преоценяване, подкрепено от комбинация от фактори – понижаващи се лихвени проценти в САЩ, засилено геополитическо напрежение, отслабване на доверието в долара и предизвикателства пред институционалната независимост на УФР. Повече от дузина мениджъри на активи посочват, че запазват експозициите си към златото, залагайки на неговата дългосрочна защитна роля.

„Това напомня колко много несигурности се преплитат на пазарите – геополитика, дебатът за растежа и лихвите, както и нов елемент на институционален риск, породен от последните заглавия“, коментира Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в „Саксо Маркетс“ (Saxo Markets) в Сингапур.

Среброто поскъпна с близо 6 на сто до рекордните 84,5898 долара за унция. През миналата година цената на метала се повиши с почти 150 на сто, след като исторически „ short squeeze“ (масово покриване на позициите на продавачите на късо – бел. ред.) обхвана пазара през октомври. Спот пазарът в Лондон остава напрегнат, тъй като опасенията от мита възпрепятстват износа на сребро от препълнените складове в САЩ.

„Очакваме дефицитът на пазара на сребро да се запази и през 2026 г., основно заради по-силното инвестиционно търсене“, посочва Би Ем Ай (BMI), подразделение на Фич Солюшънс (Fitch Solutions Inc.), като добавя, че и индустриалното търсене е стеснило физическия пазар до безпрецедентни нива.

Данните за заетостта в САЩ от миналата седмица оставиха очакванията за допълнителни намаления на лихвените проценти до голяма степен непроменени, което продължава да подкрепя благородните метали, които не носят доходност. Пазарите вече отчитат поне две понижения на лихвите през тази година, след като УФР извърши три последователни намаления през втората половина на миналата година.

„По-слабите данни за пазара на труда засилиха очакванията, че УФР може да премине към по-ранни и по-агресивни понижения на лихвите“, посочи Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във „Филип Нова“ (Phillip Nova Pte) в Сингапур, като добави, че това подкопава реалната доходност и увеличава привлекателността на активи като златото.

Междувременно Върховният съд на САЩ обяви, че в сряда може да издаде становище по делото за митата на Тръмп. Решение срещу митата би подкопало една от ключовите икономически политики на президента и би представлявало най-значимата му правна загуба след завръщането му в Белия дом. Пазарните участници следят и разследването по раздел 232, което може да доведе до налагане на мита върху среброто, платината и паладия, като решението се очаква по-късно през януари.

