Легендарен актьор в екстаз! Получи огромно признание от Уилям

Един от най-уважаваните британски актьори, Гари Олдман, бе удостоен с рицарско звание по време на официална церемония в замъка Уиндзор. Признанието бе връчено лично от принц Уилям, като част от почетния списък на крал Чарлз III по повод рождения му ден.

67-годишният актьор получи отличието за „заслуги към драмата“ – обобщение, което едва докосва широтата на кариерата му, започнала още през 80-те години и белязана от редица култови роли в киното, телевизията и театъра.

Макар да е сред най-успешните и възхвалявани британски актьори на своето поколение, Олдмън досега не беше получавал официално отличие от кралската институция. Самият той преди време бе заявил в интервю, че „никога дори не е получавал кимване“ от кралските среди.

„Много съм поласкан и смирен. Това е различно от всичко друго. Дори Оскарът ми изглежда блед в сравнение с това признание“, коментира актьорът след церемонията, проведена при пълна тържественост в замъка Уиндзор. Принц Уилям лично поздрави Олдман и сподели, че е почитател на работата му. С усмивка актьорът отвърна, че е положил усилия да изглежда представително за случая - коментар, който развесели присъстващите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com